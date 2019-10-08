Киев, , 13:22 — REGNUM Экс-депутат Верховной рады от фракции «Народный фронт» Сергей Пашинский должен сидеть не за мутную историю со стрельбой по пешеходу, а за системное воровство у государства.

Об этом сегодня, 8 октября, заявил депутат украинского парламента Олег Волошин, передает корреспондент ИА REGNUM.

Также, отметил парламентарий, Пашинского можно привлечь к ответственности за «расстрел на Майдане», в конце концов (Пашинский активно участвовал в событиях, произошедших зимой 2014 г. в Киеве, в результате которых случился госпереворот — ред.),

«Вот это бы показало, что власть действительно хочет навести порядок и восстановить справедливость. А это просто победа личной последовательности и профессионализма Андрея Портнова… И огромная трагедия, что мы настолько уже не верим здесь ни во что светлое, что удивляемся тому, что в нормальной стране было бы простейшим решением суда в простейшем деле», — резюмировал депутат.

ИА REGNUM напоминает, что 4 октября следователи Государственного бюро расследований (ГБР) Украины сообщили о подозрении бывшего народного депутата Пашинского в причинении гражданину тяжкого телесного повреждения, которое имело место 31 декабря 2016 года. 7 октября Печерский суд Киева принял решение арестовать экс-депутата на 2 месяца без права внесения залога.

4 октября экс-замглавы администрации президента Виктора Януковича Андрей Портнов признал, что именно его адвокаты подают ходатайство, жалобы, заявления и «почти три года ведут в отношении Пашинского судебные процессы».