Джакарта, , 13:22 — REGNUM Министерство иностранных дел Индонезии проведет бизнес-форум с четырьмя европейскими странами, а именно с Чехией, Венгрией, Польшей и Словакией, сообщает Sindonews.

Представитель МИД Индонезии заявил, что форум, который впервые состоится между Индонезией и четырьмя европейскими странами, призван укрепить существующее сотрудничество.

«Главная цель организации мероприятия — максимизировать экономическое сотрудничество, существующее между Индонезией и странами европейского региона», — заявил глава американского и европейского департамента при МИД Индонезии Теузу Фаизашах, выразив надежду на развитие сети новых торговых партнеров.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее правительства Индонезии и Польши выразили намерение расширить двустороннее сотрудничество.

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