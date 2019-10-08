Москва, , 13:21 — REGNUM В России с начала 2019 года построено свыше 2,3 тыс. военных зданий и сооружений. Об этом сегодня, 8 октября, на селекторном совещании сообщил министр обороны РФ генерал армии Сергей Шойгу.

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Глава федерального ведомства уточнил, что на начало октября принято в эксплуатацию 2338 зданий и сооружений, что на 15% больше, чем годом ранее. А к концу года это число возрастёт до 3751 объекта. На эти цели выделено почти 168 млрд рублей.

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«В 2019 году Минобороны выполнило свои обязательства по жилью в отношении почти 85 тыс. семей, включая предоставление постоянного и служебного жилья, выплату компенсаций за наём жилья и получение жилья в рамках накопительно-ипотечной системы», — сказал Шойгу.

Как сообщало ИА REGNUM, только в Арктике с 2014 года военные строители ввели в эксплуатацию более 545 объектов площадью свыше 710 тыс. кв. метров.

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