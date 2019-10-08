Москва, , 13:20 — REGNUM Заявление министра иностранных дел Украины Вадима Пристайко о том, что Москва якобы не заинтересована в проведении встречи в «нормандском формате», не соответствует действительности. Об этом 8 октября заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Как все страны-участники этого формата, Кремль заинтересован в возрождении и реанимации этого процесса», — сказал Песков, отвечая на соответствующий вопрос.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что сроки проведения саммита в «нормандском формате» (Россия, Украина, Германия, Франция) определят сами лидеры.

Также помощник президента РФ Владислав Сурков заявил, что определение сроков начала встречи возможно только после отвода в Донбассе войск с линии соприкосновения на согласованных ранее двух участках.

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