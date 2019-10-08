Красноярск, , 13:10 — REGNUM Губернатор Красноярского края Александр Усс не обращался в правоохранительные органы с просьбой о дополнительной охране. Об этом ИА REGNUM сообщили 8 октября в пресс-службе краевого правительства, комментируя появившуюся в СМИ информацию о том, что полиция якобы предупредила красноярского губернатора о возможных провокациях и предложила «усилить его безопасность» с помощью Росгвардии.

Между тем, «Московский комсомолец в Красноярске» сообщает, что имеется письмо от руководства краевого ГУ МВД в адрес Усса с соответствующим предложением.

«МК» со ссылкой на телеграм-канал «Борус» уточняет, что вышеупомянутое письмо является ответом на обращение губернатора, который якобы просил «обеспечить ему охрану».

Как сообщало ИА REGNUM, Александр Усс руководит Красноярским краем с сентября 2017 года.

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