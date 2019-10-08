Москва, , 13:08 — REGNUM В Кремле опасаются возможного начала новой гонки вооружений, заявил 8 октября пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

«Хочу вам напомнить слова президента (Владимира) Путина о том, что Россия не будет втягиваться в эту потенциальную гонку», — сказал Песков.

По его словам, Россия создала «задел на годы вперед в плане технологического превосходства» в области безопасности и для паритета сил с Соединенным Штатами, а Москва внимательно следит за действиями Вашингтона по разработке новых вооружений.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее посол РФ в США Анатолий Антонов призвал США и Североатлантический альянс присоединиться к мораторию на размещение в Европе ракет средней и меньшей дальности (РСМД) и не раскручивать гонку вооружений.

По его словам, Россия «не заинтересована в гонке вооружений». Поэтому президент РФ Владимир Путин предложил мораторий на размещение в Европе РСМД, пока этого не сделают страны НАТО.