Рига, , 13:08 — REGNUM Министр экономики Латвии Ральф Немиро выступил за централизацию закупок, чтобы уменьшить издержки и бюрократическую нагрузку на бюджет. Об этом сообщает портал LSM.

«Куда более выгодным будет, если министерство сообщения Латвии сразу закупит 200 школьных автобусов, чем каждое из самоуправлений будет приобретать один или два», — заявил Немиро в интервью программе Утренняя Панорама Латвийского телевидения.

Централизованная форма государственных закупок, по мнению министра, поставит надёжный заслон картельному сговору, который сейчас расследуется в строительной отрасли, уменьшит расходы небольших самоуправлений на создание конкурсных комиссий и прочее.

В министерстве экономики Латвии считают, что в стране необходимо унифицировать критерии для участия компаний в закупочных конкурсах, чтобы исключить возможность, когда положение конкурса пишется в расчёте на победу конкретной фирмы, а также обеспечить регулярную ротацию членов закупочных комиссий. Соответствующие поправки к законодательству министерство экономики Латвии намерено подготовить до конца октября.