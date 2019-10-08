Бишкек, , 13:02 — REGNUM Законопроект о запрете добычи урана в Киргизии во втором чтении поддержали члены комитета по топливно-энергетическому комплексу Жогорку Кенеша (парламента) республики, сообщает 8 октября издание 24.kg.

Депутат Алмамбет Шыкмаматов отметил, что законопроект предлагает ввести полный запрет на добычу и разведку урана и ториевых месторождений, а также на ввоз уранового сырья на территорию республики.

По словам депутата, в настоящее время в Киргизии остаются хвостохранилища, которые остаются после переработки сырья, привезенного из Казахстана.

Напомним, в апреле 2019 года информация о возможной разработке уранового месторождения Таш-Булак в Иссык-Кульской области Киргизии вызвала широкий общественный резонанс. После этого правительство ввело запрет на проведение работ на участках с радиоактивными элементами.

Читайте ранее в этом сюжете: В правительстве Киргизии поддержали мораторий на добычу урана