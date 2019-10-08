Восток и Запад противостоят со времен Советского Союза, особенно в военной сфере, и это противостояние привело к событиям на Украине. Об этом 8 октября в Минске на международной конференции «Европейская безопасность: отойти от края пропасти» заявил Александр Лукашенко.

Александр Лукашенко Иван Шилов © ИА REGNUM

Минск, , 12:59 — REGNUM «Сегодня мы Украину просто «подарили» своим соперникам. Ну, что не так? Своими руками отдали Украину. За это американцы и НАТО должны нас просто благодарить, что они, наверное, и делают, разговаривая между собой», — цитирует Лукашенко пресс-служба президента Белоруссии.

По мнению белорусского лидера, президенту Украины Владимиру Зеленскому «ни внутри, ни извне никто не даст сделать то, что он хочет», в том числе по решению проблемы войны в Донбассе. Лукашенко считает, что если США не подключатся к решению этой проблемы, то даже Европа не будет в силах помочь Украине.

При этом Евросоюз и сам не особо заинтересован в этом, отметил он, сказав: «Европа не начнёт шевелиться и ничего не сделает, как не сделала за эти пять лет. Да она и не собиралась ничего там делать!».

«Если Россия и Евросоюз (хотя бы они на первом этапе, еще Америка подключится) помогут решить этот конфликт, сохранить целостность и независимость Украины, эта проблема будет решена», — считает белорусский лидер.

«Нужно привлекать США», — уверен Лукашенко.

По его оценкам, Вашингтон активно участвует в украинской политике, «погружён» в проблемы Крыма и Донбасса и «вообще во все политические и экономические процессы».