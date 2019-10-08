Минск, , 12:55 — REGNUM Смена власти на Украине отрицательно скажется на урегулировании конфликта в Донбассе. Данное мнение президент Белоруссии Александр Лукашенко высказал 8 октября на международном форуме «Минский диалог».

Белорусский лидер отметил, что выводы он сделал, пообщавшись с президентом Украины Владимиром Зеленским. Лукашенко уверен, новая украинская власть понимает, как выходить из кризиса, сложившегося в связи с противостоянием Киева и Донбасса. Смена власти на Украине, по его мнению, сильно затруднит переговоры по данному вопросу.

«Если мы потеряем пусть неопытного, молодого Зеленского и эту власть в Украине (а это вполне может случиться, потому что слишком велико сопротивление внутри Украины и извне), взамен получим такую власть, с которой вообще будет трудно разговаривать», — сказал глава государства.

Напомним, ранее украинский политолог Руслан Бортник заявил, что примерно 20—25% жителей Украины не признают никаких уступок жителям Донбасса и выступают за «войну до победного конца». По его мнению, представители этой группы негативно отнеслись к согласованию Киевом «формулы Штайнмайера» и начали выходить на улицы.