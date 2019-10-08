Москва, , 12:34 — REGNUM Россия сделала шаг на пути образования мощного альянса с Китаем. Об этом заявил писатель, публицист Александр Проханов в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Заявление Путина сделано в момент радикальных американо-китайских войн, которые, конечно, экономические, валютные и идеологические, но там мучительно просматривается военная компонента. И в этой атмосфере Россия взяла сторону Китая. Мы — свидетели образования огромного, гигантского, небывалого, быть может, со времён 1945 года альянса России и Китая», — заявил Проханов.«Мы Китаю в своё время отказывали в ядерной бомбе, мы не слишком были щедры на поставку военных технологий даже в лучший период наших с ним отношения. А теперь противоракетная оборона», — отметил он.

Ранее в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил о готовности оказать Китаю помощь в создании системы предупреждения о ракетном нападении, включающую большие наземные радары и спутники раннего предупреждения.