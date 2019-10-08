Москва, , 12:33 — REGNUM Российская делегация приедет в Абхазию на церемонию инаугурации президента республики, назначенную на 9 октября. Также в церемонии примут участие делегации Южной Осетии, Приднестровья, ДНР, ЛНР и Нагорного Карабаха. Об этом 8 октября сообщил в беседе с ТАСС премьер-министр Абхазии Валерий Бганба.

Бганба отметил, что церемония вступления в должность президента Абхазии в этот раз будет проходить около полутора часов. Хаджимба даст присягу на Конституции, затем ему передадут печати с изображением герба Абхазии и надписью «Президент Республики Абхазия» и атрибуты президентской власти. После этого возьмут слово гости, а затем выступит президент с краткой речью на 15−20 минут.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно окончательным данным ЦИК Абхазии, 8 сентября во втором туре выборов победителем стал Рауль Хаджимба, набравший 47,39% голосов избирателей (39 793). Его оппонент руководитель оппозиционной партии «Амцахара» Алхас Квициния набрал немногим меньше — 46,17% голосов (38 766).

Квициния подал в Верховный суд иск с просьбой признать незаконным решение Избиркома, аргументировав свою позицию тем, что Хаджимба не набрал необходимого количества голосов, чтобы быть избранным. 20 сентября Верховный суд Абхазии отказал в удовлетворении просьбы Квицинии об отмене итогов выборов. 7 октября оппозиционер подал кассационную жалобу на решение суда первой инстанции и ходатайство отменить инаугурацию Рауля Хаджимбы.

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