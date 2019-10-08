Москва, , 12:29 — REGNUM Выход Соединенных Штатов из Договора по открытому небу весьма вероятен, однако это не представляет угрозы для России, сообщает 8 октября РИА Новости со ссылкой на экспертов.

По словам бывшего начальника международного военного сотрудничества Минобороны РФ Леонида Ивашова, современный уровень развития разведывательных технологий в России позволяет получать необходимую информацию, не прибегая к наблюдательным полетам.

В свою очередь экс-начальник международно-договорного управления российского оборонного ведомства Евгений Бужинский отметил, что выход Вашингтона из договора укладывается во внешнеполитический тренд США.

Напомним, ранее председатель комитета по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США Элиот Энгель заявил, что Администрация США обдумывает возможность выхода из Договора по открытому небу (ДОН), текст письма Роберту О'Брайену, помощнику президента США по национальной безопасности, в котором выражается обеспокоенность таким шагом