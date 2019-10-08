Говоря о трех вариантах «развития ситуации в Донбассе», министр иностранных дел Украины забыл упомянуть «нулевой» вариант, к которому в 2014 году прибег Киев: войну, а ведь нынешняя ситуация — производная от этой ставки на военную силу, отметил обозреватель ИА REGNUM Михаил Демурин во вторник, 8 октября, комментируя высказывания Вадима Пристайко.

Киев, , 12:28 — REGNUM Как сообщалось ранее, глава МИД Украины заявил, что видит три сценария развития ситуации в Донбассе: первый — реализация «несправедливых» Минских соглашений, второй — затягивание конфликта, третий — решение Киева «никогда больше не возвращаться к этой части Украины».

«Говоря о трех вариантах «развития ситуации в Донбассе», министр иностранных дел Украины забыл упомянуть «нулевой» вариант, к которому в своей политике в отношении этого региона прибег Киев: войну. Именно он, по мнению предшественников Владимира Зеленского и его команды, являлся бы «справедливым».

"Справедливым», по Порошенко, Парубию и прочим, было бы задавить проявленное донбассцами неприятие государственного переворота в Киеве и их волю к самоопределению именно так — военной силой и репрессиями. Этого, как мы знаем, у них не вышло, а другими способами навязать народам несправедливость, как показывает история, не получается. Рано или поздно вызванный такими действиями гнойник прорывается.

Всё остальное ‑ и «несправедливый», а на самом деле предельно благоприятный для Киева, минский процесс, и вялотекущий военный конфликт, и ненависть граждан ДНР и ЛНР к украинским силовикам и политикам — является производным именно от сделанной в 2014 году ставки на военную силу.

«Никогда больше не возвращаться к этой части Украины» — хороший вариант, но осуществить его, думаю, не дадут западные покровители Киева», — отметил Михаил Демурин.