Рига, 8 октября 2019, 12:28 — REGNUM В латвийском парламенте согласны, что финансирование здравоохранения недостаточное, однако уверяют, что дополнительных средств взять попросту неоткуда, сообщает латвийский новостной портал Mixnews. Глава парламентской бюджетной комиссии Мартиньш Бондарс в эфире радиостанции Baltkom заявил, что, по его мнению, смягчать ситуацию можно точечным повышением зарплат именно тем работникам, которые в этом нуждаются больше всего. Некоторые врачи, по его мнению, зарабатывают итак хорошо.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, из-за нагрузки врачей, низких зарплат и общей нехватки медицинских кадров в Латвии медики поставили властям ультиматум — повысить зарплаты. Если власти не прислушаются и не войдут в положение врачей, то последние пригрозили акциями протестов. Одна из латвийских крупных больниц в августе 2019 года даже приостановила проведение операций.
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