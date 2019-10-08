Москва, , 12:26 — REGNUM Задержание в Иране российской журналистки Юлии Юзик вызывает серьёзную обеспокоенность в Совете по правам человека. Об этом говорится в сообщении на сайте совета.

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Отмечается, что постоянная комиссия СПЧ обратилась к послу Исламской Республики Иран в РФ Мехди Санаи с просьбой предпринять ряд мер неотложного характера. В частности, речь идёт о немедленном освобождении Юлии Юзик из-под стражи, а также скорейшем её возвращении в Россию.

Кроме того, правозащитники потребовали от исламской стороны предоставить «немедленное исчерпывающее и публичное объяснение причин задержания Юлии Юзик с указанием сроков окончания разбирательства по её вопросу».

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Как сообщало ИА REGNUM, журналистка из России Юлия Юзик была задержана 2 октября сотрудниками Корпуса стражей исламской революции в номере гостиницы в Тегеране. Ей было позволено сделать только один телефонный звонок матери, в котором она рассказала, что подозревается в сотрудничестве со спецслужбами Израиля, за что ей грозит до десяти лет тюремного заключения.

Как позднее пояснили власти арабской республики, задержание Юзик не связано с вопросом о шпионаже. По словам официального представителя правительства Ирана Али Рабии, причина задержания связана с вопросом получения визы.

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