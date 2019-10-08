Рига, , 12:25 — REGNUM В Латвии 39% жителей не поддерживает перевод образования на латышский язык и ликвидацию образования на русском языке, 6% не имеют мнения по этому вопросу, а 55% поддерживают планы властей ликвидировать образования на русском языке на всех уровнях. Об этом сообщили в передаче «900 секунд» телеканала LNT.

Опрос проводился социологической службой компании Kantar.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, власти Латвии решились на ликвидацию не только среднего и высшего образования на русском языке, но и ликвидацию всех детских садов для русскоязычных. Население Латвии более чем на 35% состоит из русского нацменьшинства.