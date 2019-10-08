Москва, , 12:33 — REGNUM Президенты США и Украины Дональд Трамп и Владимир Зеленский не поздравили главу Российского государства Владимира Путина с днем рождения. Об этом сообщил 8 октября журналистам пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков Дарья Антонова © ИА REGNUM

По его словам, в Кремль до конца дня 7 октября не поступало никаких посланий от глав США и Украины. Песков допустил, что поздравления могли задержаться в пути, так как они передаются по дипломатическим каналам.

Но могут и вообще не поступить, добавил представитель Кремля.

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Как сообщало ИА REGNUM, 7 октября российскому президенту исполнилось 67 лет. Весь день ему поступали поздравления из регионов РФ и из-за рубежа. Неизвестный человек оригинально поздравил Путина в Лос-Анджелесе — он поднял в небо самолет, который оставил след в виде инициалов президента РФ.

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