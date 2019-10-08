Москва, , 12:19 — REGNUM В Госдуме 10 октября обсудят ситуацию с допросом сотрудником ФБР депутата Инги Юмашевой («Единая Россия»). Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

«Комитет Государственной думы по международным делам на заседании 10 октября намерен обсудить вопрос «Об участии в российско-американском форуме Форт-Росс». С информацией выступит член комитета Инга Юмашева. Она расскажет об итогах форма, а также, возможно, ответит на вопросы о своем пребывании в США», — сообщил Слуцкий.

Ранее спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил о намерении обсудить на заседании Совета Думы инцидент с Юмашевой.

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Посол в США Анатолий Антонов сообщил, что по прибытии в США для участия в форуме «Диалог Форт-Росс» Ингу Юмашеву провели в отдельную комнату в аэропорту и забрали документы.

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