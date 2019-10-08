8 октября 2019 | Время чтения 2 мин

Валерий Шахов, , 12:51 — REGNUM Региональные законопроекты (законы) о страховании всех госслужащих противоречат букве закона и являются антиконституционным актом.

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Согласно п.п. 16 п. 1 ст. 14 ФЗ «О государственной гражданской службе», госслужащий имеет право на медицинское страхование в соответствии с настоящим Федеральным законом и федеральным законом о медицинском страховании государственных служащих Российской Федерации .

В связи с тем, что специальный закон о медицинском страховании государственных служащих РФ отсутствует, гражданский служащий подлежит медицинскому страхованию в общем порядке, предусмотренном для работающих граждан РФ.

Гражданскому служащему предоставляется право на государственную защиту своих жизни и здоровья, жизни и здоровья членов своей семьи, а также принадлежащего ему имущества.

Несмотря на то, что законодатель предоставил это право всем гражданским служащим независимо от должности и государственного органа, в котором гражданский служащий проходит службу, на сегодняшний день порядок реализации данного права урегулирован лишь для некоторых категорий гражданских служащих.

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В частности, согласно ст. 2 Федерального закона от 20 апреля 1995 г. N 45-ФЗ «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», государственной защите подлежат:

1) судьи всех судов общей юрисдикции и арбитражных судов, арбитражные заседатели, присяжные заседатели;

2) прокуроры;

3) следователи;

4) лица, производящие дознание;

5) лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность;

6) сотрудники федеральных органов внутренних дел, осуществляющие охрану общественного порядка и обеспечение общественной безопасности, а также исполнение приговоров, определений и постановлений судов (судей) по уголовным делам, постановлений органов расследования и прокуроров;

7) сотрудники учреждений и органов уголовно-исполнительной системы;

8) военнослужащие внутренних войск Министерства внутренних дел Российской Федерации, принимавшие непосредственное участие в пресечении действий вооруженных преступников, незаконных вооруженных формирований и иных организованных преступных групп;

9) военнослужащие войск национальной гвардии Российской Федерации, принимавшие непосредственное участие в пресечении действий вооруженных преступников, незаконных вооруженных формирований и иных организованных преступных групп;

10) сотрудники Федеральной службы войск национальной гвардии Российской Федерации, принимающие участие в осуществлении охраны общественного порядка и обеспечении общественной безопасности;

11) сотрудники органов Федеральной службы безопасности;

12) сотрудники Следственного комитета Российской Федерации;

13) судебные исполнители;

14) работники контрольных органов президента Российской Федерации, осуществляющие контроль за исполнением законов и иных нормативных правовых актов, выявление и пресечение правонарушений;

15) сотрудники органов государственной охраны;

16) работники таможенных и налоговых органов, антимонопольных органов, федеральных органов государственного контроля, Федеральной службы по финансовому мониторингу, Счетной палаты Российской Федерации, а также иные категории государственных и муниципальных служащих по перечню, устанавливаемому правительством РФ;

17) близкие вышеуказанных лиц.

Вывод: принятие регионального закона о медицинском страховании всех госслужащих в отсутствие специального федерального закона является антиконституционным актом.