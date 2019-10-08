Рига, , 12:13 — REGNUM В последнее время, нужда в средствах заставляет самоуправления в Латвии всё чаще продавать, находящиеся в их собственности леса. Об этом пишет LSM.

По данным портала, представители самоуправления Лудзы (Ludza) в 2019 году продали с аукциона 100 гектаров леса, чтобы иметь возможность финансировать свои проекты, а также привести в порядок документацию о собственном лесном хозяйстве, чем последние десятилетия из-за нехватки средств были вынуждены пренебрегать.

Напомним, ранее правительство страны изменило законодательство и потребовало от самоуправлений участвовать в финансировании совместных проектов с ЕС, а также выплачивать четвёртую часть всех займов Государственной кассе. При начальной цене в 250 000 евро 100 гектаров, разбитых на четыре больших участка, были проданы за 480 000 евро.

Покупатели: два гражданина Латвии, одна латвийская и одна шведская компании. Всего в ведение самоуправления Лудзы находится 700 гектаров леса.

Кроме того, самоуправление Гулбенского края в этом году продало 142 гектара леса.

Представитель службы Valsts meži Солвита Мурниеце указала, что самоуправлениям в Латвии принадлежит всего 3% всех лесов страны. Почти половина лесов страны находится в собственности государства, 48% в частном владение. В Латгалии, к которой относится Лудза, государству принадлежит 40% всех лесов, остальное, в большей части, частным и юридическим лицам.