Москва, , 12:11 — REGNUM Предложение Китаю оказать помощь в создании системы предупреждения о ракетном нападении является важнейшим политическим шагом президента России Владимира Путина за последнее время. Об этом заявил писатель, публицист Александр Проханов в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Президент Путин действительно был очень мягок, осторожен и корректен. И в этой мягкой и пластичной манере прозвучало ошеломляющее сообщение, на которое почему-то так мало обратили внимание. Путин сказал, что Россия помогает Китаю выстраивать систему противоракетной обороны», — заявил Проханов.

Это радикальным образом повысит обороноспособность Китая, что, в свою очередь, повлечёт серьёзные геополитические сдвиги, отметил он.

«Это сообщение имело в виду возможность заключения между Россией и Китаем военно-политического союза. А этот военно-политический союз — это, конечно, новая степень конфронтации с Западом», — отметил он.

Ранее в ходе выступления на заседании дискуссионного клуба «Валдай» президент России Владимир Путин заявил о готовности оказать Китаю помощь в создании системы предупреждения о ракетном нападении, включающую большие наземные радары и спутники раннего предупреждения.