Мехико, , 12:04 — REGNUM Пилоты пассажирского самолета Airbus мексиканских авиалиний засняли предположительный запуск баллистической ракеты США D5 Trident II, видео опубликовано на сайте Daily Mail и YouTube-канале Click Heart TV.

Отмечается, что видео было снято еще в начале сентября, самолет следовал из мексиканского города Гвадалахара в Тихуану. На кадрах видно, как от ракеты отделяются ступени.

По словам экспертов издания, баллистическая ракета летела по более низкой и пологой траектории, чтобы снизить время достижения цели.

Напомним, ранее командование глобальных ударов США опубликовало в YouTube ролик, снятый в ходе испытательного пуска межконтинентальной баллистической ракеты (МБР) Minuteman III.

Такие ракеты являются единственными МБР наземного базирования в вооружённых силах США. По официальным данным, Вашингтон располагает 450 ракетами этого типа.

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