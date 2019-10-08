Вашингтон, 8 октября 2019, 12:06 — REGNUM Причин, по которым президент США Дональд Трамп «предал курдов», может быть несколько, считает нобелевский лауреат 2008 года, экономист Пол Кругман. Своим мнением он делится у себя в Твиттере, где у него более 4,5 млн подписчиков.
По мнению Кругмана, вариантов три: или у Трампа «есть деловые интересы в Турции», или ему симпатичен «жестокий автократ» Реджеп Эрдоган, или —
Ранее Трамп напомнил, что одним из его предвыборных обещаний было завершение «этих нелепых бесконечных войн», и сказал, что настало время «другим силам в регионе защищать свою территорию».