Вашингтон, , 12:06 — REGNUM Причин, по которым президент США Дональд Трамп «предал курдов», может быть несколько, считает нобелевский лауреат 2008 года, экономист Пол Кругман. Своим мнением он делится у себя в Твиттере, где у него более 4,5 млн подписчиков.

По мнению Кругмана, вариантов три: или у Трампа «есть деловые интересы в Турции», или ему симпатичен «жестокий автократ» Реджеп Эрдоган, или —

Владимир Путин сказал ему это сделать. Примечательно, что все три истории вполне правдоподобны». Пол Кругман «Его босссказал ему это сделать. Примечательно, что все три истории вполне правдоподобны».

Ранее Трамп напомнил, что одним из его предвыборных обещаний было завершение «этих нелепых бесконечных войн», и сказал, что настало время «другим силам в регионе защищать свою территорию».