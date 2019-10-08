Абакан, , 11:55 — REGNUM Заместителя руководителя Главного следственного управления СКР по Красноярскому краю и Хакасии (с дислокацией в городе Абакане) Дмитрия Позовского представили властям Хакасии.

Дмитрий Позовский Krk.sledcom.ru

Как сообщили ИА REGNUM 8 октября в пресс-службе ведомства, Позовского главе Хакасии Валентину Коновалову представил прибывший в регион 7 октября и. о. руководителя ГСУ СКР по краю и республике Андрей Потапов. Также Потапов представил Позовского представителям законодательной и исполнительной власти Хакасии, силовых ведомств и личному составу подразделения.

По словам Позовского, в настоящее время для него первоочередной задачей является «установление деловых и конструктивных отношений со всем правоохранительным блоком, судейским сообществом и органами власти республики».

Как сообщало ИА REGNUM, в сентябре 2019 года официально подтвердилась информация о том, что следственные комитеты Красноярского края и Хакасии будут объединять.

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И. о. руководителя ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии назначен Андрей Потапов, являвшийся до этого главным следователем Красноярского края.

На сайте СУ СКР по Хакасии в качестве и. о. руководителя следственного управления пока значится Евгений Николайчук.

Справка: Дмитрий Позовский родился в 1980 году в Красноярске. С 2002 года работал в органах следствия. С 2011 года являлся руководителем первого управления по расследованию особо важных дел ГСУ СКР по Красноярскому краю. В марте 2017 года был назначен заместителем руководителя ГСУ СКР по краю. со 2 октября является замруководителя ГСУ СКР по Красноярскому краю и Хакасии.

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