Ватикан, 8 октября 2019, 11:53 — REGNUM Инаугурация архиепископа Джакарты Игнатия Сухарио в качестве кардинала в Ватикане, является гордостью для Индонезии, сообщает информационное агентство Antara.
Посол Индонезии в Ватикане Агус Срийоно заявил, что на церемонии инаугурации кардинала Игнатия Сухарио присутствовали министры религии и энергетики Индонезии.
«Мы все гордимся избранием Сухарио», — заявил посол Агус Срийоно.
Издание отмечает, что Игнатий Сухарио стал чуть ли не единственным представителем из Азии, которого папа римский Франциск назначил своим советником в Ватикане.
Напомним, другими кардиналами были назначены епископы из Анголы, Литвы, Испании, Италии, Гватемалы, Люксембурга, Демократической Республики Конго и Кубы