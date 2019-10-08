Ватикан, , 11:53 — REGNUM Инаугурация архиепископа Джакарты Игнатия Сухарио в качестве кардинала в Ватикане, является гордостью для Индонезии, сообщает информационное агентство Antara.

Посол Индонезии в Ватикане Агус Срийоно заявил, что на церемонии инаугурации кардинала Игнатия Сухарио присутствовали министры религии и энергетики Индонезии.

«Мы все гордимся избранием Сухарио», — заявил посол Агус Срийоно.

Издание отмечает, что Игнатий Сухарио стал чуть ли не единственным представителем из Азии, которого папа римский Франциск назначил своим советником в Ватикане.

Напомним, другими кардиналами были назначены епископы из Анголы, Литвы, Испании, Италии, Гватемалы, Люксембурга, Демократической Республики Конго и Кубы