Кишинёв, , 11:48 — REGNUM В Молдавии бывшего лидера Демократической партии, олигарха Владимира Плахотнюка подозревают в отмывании денег в особо крупных размерах, сообщает молдавская прокуратура по борьбе с коррупцией на своей странице в Facebook.

Владимир Плахотнюк

«Он (Плахотнюк) находится в статусе подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного статьей 243 Уголовного кодекса — отмывание денег в особо крупных размерах», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА REGNUM, генеральная прокуратура Молдавии 5 августа возбудила уголовное дело по факту узурпации власти прежним руководством страны во главе с Плахотнюком и подконтрольным ему правительством. Сам Плахотнюк после отстранения от власти 14 июня бежал из Молдавии. Сейчас он, предположительно, находится в США.

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