Москва, , 11:43 — REGNUM Какую бы новую внешнеполитическую стратегию США ни избрали, Россия сможет занять устойчивую нишу в международной политике. Об этом заявил директор Центра госуправления и публичной политики Картонского университета (Канада) Пётр Дуткевич в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Я думаю, что в Штатах происходит очень интересный процесс: они просто не знают, что делать, открываться миру или, наоборот, закрываться. Должно пройти какое-то время, чтобы они сделали выбор либо в одну, либо в другую сторону», — заявил Дуткевич.

По его мнению, до следующих выборов в Вашингтоне смогут выработать определённый внешнеполитический вектор. Однако в любом случае Россия оказывается в весьма благоприятном положении.

И с одной, и с другой стороны Россия в очень неплохом положении, потому что есть Европейский Союз, есть Восток, и Россия может прекрасно между ними существовать», — подчеркнул он.