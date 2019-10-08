Тбилиси, , 11:47 — REGNUM Директор «Объединения аэропортов Грузии» Георгий Чоговадзе ждет, что в ближайшее время прямые авиарейсы между Россией и Грузией будут восстановлены. Об этом он рассказал в интервью газете «Резонанси», которое было опубликовано 8 октября.

«Сегодня у нас нет точной информации, однако, видимо, в ближайшие шесть месяцев полеты из РФ, наверное, будут восстановлены», — сказал Чоговадзе.

Также он сообщил, что власти Грузии разрабатывают концепцию по переориентации аэропорта Кутаиси в низкобюджетный хаб для полетов в Европу. Глава объединения признал, что отмена рейсов нанесла большой ущерб предприятию, но он надеется, что это получится компенсировать за счет роста количества сообщений с Евросоюзом.

Напомним, после антироссийского митинга в Тбилиси 20 июня, на который вышло несколько тысяч человек, с 8 июля указом президента России Владимира Путина был наложен временный запрет на полеты российских компаний в Грузию. В этот же день начало действовать решение Минтранса приостановить рейсы грузинских самолетов в Россию.