Волгоград, , 12:06 — REGNUM В администрации Волгоградской области сформировали основной кадровый состав. Глава региона Андрей Бочаров назначил вице-губернатора, двух первых заместителей и заместителя по социальным вопросам, а также определил структуру аппарата губернатора. Чиновникам предстоит в недельный срок представить предложения по распределению полномочий в рамках курируемых управленческих блоков, сообщили 8 октября в пресс-службе регионального правительства.

На должность вице-губернатора — руководителя аппарата главы региона назначен Евгений Харичкин. Должности заместителей руководителя аппарата губернатора заняли Наталья Лисименко и Максим Решетов. Начальником государственно-правового управления стал Роман Левкин. Управление по вопросам государственной службы и кадров возглавил Фёдор Данилов.

Первым заместителем губернатора — председателем комитета финансов Волгоградской области назначен Александр Дорждеев. Ещё одним первым замом стал Валерий Бахин. Заместителем губернатора, курирующим социальную сферу, утвердили Зину Мержоеву — она будет отвечать за региональные комитеты образования, науки и молодёжной политики, а также социальной защиты населения.

Кадровые назначения провели после переизбрания Андрея Бочарова губернатором региона. Напомним, на выборах 8 сентября 2019 года за него проголосовали 76,8% избирателей.