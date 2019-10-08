Минск, , 11:43 — REGNUM Киев и Москва должны более тесным образом взаимодействовать для урегулирования конфликта на юго-востоке Украины. Об этом сегодня, 8 октября, выступая на международном форуме «Минский диалог», заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

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«И не надо после меня говорить, что это не конфликт России и Украины», — подчеркнул белорусский лидер.

Лукашенко добавил, что избегать и игнорировать руководителей Донецкой и Луганской Народных Республик нельзя. При этом, по словам главы Белоруссии, главное, чтобы главные стороны — Украина и Россия — «ввязались в рассмотрение этого конфликта и принимали решения».

В этом случае, уверен Лукашенко, найдётся место и ДНР и ЛНР, а также будут подвижки по 400 км границы России и Украины, которая сейчас не контролируется Киевом.

Также активнее включаться в решение конфликта на Украине Лукашенко призвал и страны Европы.

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«Украинский конфликт — это не просто нам вызов, он требует решения. Если мы его решим, значит, мы на что-то способны», — отметил Лукашенко.

Как сообщало ИА REGNUM, после госпереворота на Украине в феврале 2014 года, когда Донецкая и Луганская Народные Республики заявили о своей независимости от Украины, киевские власти начали вооружённую операцию против жителей Донбасса. Военный конфликт продолжается до сих пор.

Напомним, ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Донецкая и Луганская Народные Республики — это самостоятельные субъекты в урегулировании конфликта в Донбассе. При этом Москва стороной конфликта не является.