Ташкент, 8 октября 2019, 11:42 — REGNUM Жахонгир Аминов назначен начальником управления привлечения иностранных инвестиций и средств финансово-технического содействия в МИД Узбекистана, сообщили 8 октября в пресс-службе внешнеполитического ведомства республики.
Отмечается, что ранее Аминов занимал должность начальника отдела управления сотрудничества со странами СНГ. Новая должность дипломата входит в структуру главного управления внешнеэкономического сотрудничества МИД.
Как сообщало ИА REGNUM, в рамках празднования 30-летия подписания закона «О государственном языке Узбекистана» в посольствах и дипломатических представительства республики за рубежом планируется открыть клубы «Друзей узбекского языка».
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