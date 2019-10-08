Пекин, , 11:52 — REGNUM Пекин выражает Вашингтону протест из-за санкций против 28 китайских компаний, введенных из-за уйгурского вопроса. Власти КНР видят в санкциях вмешательства во внутренние дела страны, заявил официальный представитель китайского МИД Гэн Шуан на брифинге 8 октября.

Он отметил, что включение китайских организаций в черный список американского минфина противоречит основным нормам международных отношений и наносит ущерб интересам КНР. Пекин осуждает такого рода вмешательство, выражает США решительный протест и призывает как можно скорее снять санкции.

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Вопрос Синьцзяна — исключительно внутреннее дело Китая, в которое никто вмешиваться не вправе, подчеркнул дипломат.

Как сообщало ИА REGNUM, американские власти полагают, что в Китае имеет место преследование мусульманских меньшинств, включая уйгуров.

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