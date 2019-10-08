Тундума, , 11:43 — REGNUM Президент Танзании Джон Магуфули и глава Замбии Эдгар Лунгу открыли совместный пограничный пункт в Тундуме со стороны Танзании и Наконде со стороны Замбии. Об этом сообщает газета Mtanzania.

Лидеры уверены, что новый пограничный пункт принесет пользу жителям обеих стран, поможет обеспечить рост прибыли и устранит затруднения для ведения бизнеса.

На официальном открытии пункта в Тундуме президент Магуфули заявил, что новый пограничный пункт поможет развитию торговли между двумя странами, которые традиционно активно сотрудничают друг с другом. Он добавил, что пограничный пункт облегчит перемещение людей и товаров, улучшит условия пограничной деятельности с обеих сторон, а также поможет внедрению информационных технологий.

«Этот современный пограничный пункт, который стоил нам 14 миллиардов танзанийских шиллингов (6,1 миллионов долларов США), чрезвычайно важен для нашего развития, в настоящее время строительство пограничной инфраструктуры — наш главный приоритет, так как мы намерены развивать региональную торговлю», — заявил Магуфули.

Он добавил, что для достижения поставленных целей необходимо отменить таможенные пошлины между Танзанией и Замбией, выразив надежду на то, что со строительством нового пограничного пункта все препятствия торговле останутся в прошлом.

Со своей стороны президент Лунгу заявил, что новый пограничный пункт — один из немногих многофункциональных пунктов на юге Африки с пропускной способностью более 600 грузовых автомобилей в день. Он сообщил, что благодаря открытию пункта общая стоимость торговых операций между Замбией и Дар-эс-Саламом будет составлять несколько миллионов долларов США.

Лунгу подчеркнул, что благодаря улучшению инфраструктуры ускорится процесс перевозки грузов, что, в свою очередь, оживит торговлю между странами.