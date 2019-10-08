Ереван, , 11:38 — REGNUM Премьер-министр Армении Никол Пашинян подписал решение об освобождении Валерия Осипяна с должности главного советника главы правительства. Об этом ИА REGNUM сообщили в пресс-службе правительства страны.

Валерий Осипян © Photolure

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 10 мая 2018 года Валерий Осипян был назначен на должность начальника полиции Армении, а 18 сентября 2019 года освобожден с занимаемого поста. В тот же день решением главы правительства Осипяна назначили главным советником премьер-министра. Однако сразу же стало известно о том, что последний взял отпуск за свой счет на период с 20 сентября по 2 октября включительно.

Глава полиции занимал высокие посты до прихода к власти правительства Пашиняна. По мнению политолоогов, спустя полтора года после смены власти в Армении премьер-министр Армении решил сменить представителей прежней власти на новые, надежные кадры.

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