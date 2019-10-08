Москва, , 11:37 — REGNUM В отношении своей внешней политики США находятся фактически в состоянии кризиса. Об этом заявил директор Центра госуправления и публичной политики Картонского университета (Канада) Пётр Дуткевич в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«В Штатах правая рука не знает, что делает левая. И одновременно они могут задержать вашего депутата, а с другой стороны, из президентской администрации уже идёт сигнал, что они готовы говорить с Россией. Это должно утрястись в определённое время, чтобы это привело к более целостной (политике)», — заявил Дуткевич.

«Я думаю, что в Штатах происходит очень интересный процесс: они просто не знают, что делать, открываться миру или, наоборот, закрываться. И думаю, что до следующих выборов это (решение) будет уже сделано», — отметил он.

Напомним, что в США в аэропорту Нью-Йорка ранее задержали и допросили депутата Госдумы Ингу Юмашеву. МИД РФ заявил протест США в связи с инцидентом, ноту протеста направило в Госдепартамент и посольство России в Вашингтоне.