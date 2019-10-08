Тегеран, , 11:37 — REGNUM Иран выступает против проведения военной операции Турции на территории Сирии, говорится в заявлении министерства иностранных дел Исламской Республики.

Власти Ирана убеждены, что проведение военной операции в Сирии не только не будет способствовать безопасности Турции, но и приведет к материальному ущербу и человеческим жертвам.

«В этой связи Иран выступает против проведения какой-либо военной операции», — говорится в заявлении.

Как сообщало ИА REGNUM, турецкая артиллерия вечером 7 октября нанесла удар по позициям курдских отрядов коалиции «Силы демократической Сирии» (СДС) в пограничном районе на севере провинции Ракка. Незадолго до этого ВВС Турции подвергли ракетно-бомбовому удару штаб СДС в районе Телль-Тавиль возле города Эль-Маликия в провинции Хасеке.

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