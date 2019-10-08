Москва, , 11:24 — REGNUM Выступление президента России Владимира Путина на заседании клуба «Валдай» должно было вызвать серьёзный переполох в западных элитах. Об этом заявил директор Центра госуправления и публичной политики Картонского университета (Канада) Пётр Дуткевич в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

Владимир Путин Иван Шилов © ИА REGNUM

«Запад не хочет слышать многих вещей. Он как будто глухой сейчас на разные предложения России. Но я думаю, что это предложение как раз было очень сильным, потому что там были не только президенты (четырёх восточных стран), но и представители таких стран, как Китай, Индия, Малайзия», — заявил Дуткевич.

Он отметил, что Россия активно движется навстречу странам Востока, предлагая им равноправные условия для сотрудничества. Тем самым у Москвы появляются новые аргументы в переговорах с Западом.

«И они (представители азиатских стран) говорили одним голосом: у нас такие же самые цели и такие же самые опасения. Цель — чтобы мир был более спокойным и устойчивым», — добавил он.

Отметим, что на заседании клуба «Валдай» присутствовали лидеры Казахстана, Филиппин, Иордании, Азербайджана.