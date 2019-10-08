Джакарта, , 11:11 — REGNUM Премьер-министр Австралии Скотт Моррисон будет присутствовать на инаугурации президента Джоко Видодо 20 октября, сообщает Detik.

Скотт Моррисон проведет два дня в Джакарте, столице Индонезии, чтобы присутствовать на инаугурации.

Издание отмечает, что визит Скотта Моррисона продолжит дипломатическую традицию премьер-министров Австралии, которые регулярно посещали инаугурации президентов Индонезии, начиная с 2004 года.

Известно, что на церемонии инаугурации президента Индонезии также будут присутствовать премьер-министр Сингапура, премьер-министр Малайзии, вице-президент Китая, а также другие лидеры из стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН) и представители из Южной Кореи и Японии.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, премьер-министр Австралии Скотт Моррисон совершил визит в Джакарту 31 августа 2018 года. В ходе двусторонней встречи главы государств заключили несколько соглашений.

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