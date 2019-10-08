Багдад, , 11:03 — REGNUM Премьер-министр Ирака Адиль Абдул-Махди провел телефонные переговоры с госсекретарем США Майком Помпео, об этом 7 октября сообщает Reuters.

Стороны обсудили продолжающиеся в Ираке акции протеста, жертвами которых стали уже свыше 100 человек.

«Глава правительства рассмотрел варианты возвращения страны к нормальному функционированию после отмены комендантского часа», — говорится в заявлении премьер-министра.

Как передавало ИА REGNUM, акции протеста в Ираке продолжаются около недели, манифестанты вышли на улицы городов с требованием подавить в стране коррупцию. В ходе столкновений погибли свыше 100 человек.

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