Уфа, , 11:02 — REGNUM Кадровые изменения произошли в администрации Уфы. Об этом сообщил глава администрации города Ульфат Мустафин на оперативном совещании, передает 8 октября пресс-служба городской администрации.

По словам чиновника, начальником контрольно-ревизионного управления администрации города назначена Регина Бакиева.

Отмечается, что свою карьеру она начала с должности ревизора-инспектора по бюджету. Впоследствии несколько лет работала в структуре Калининского района Уфы в сфере экономики и финансов.

Напомним, что на прошлой неделе главой администрации Демского района Уфы был назначен Айдар Базгудинов, который ранее был исполняющим обязанности главы этого района.