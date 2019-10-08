Москва, , 10:55 — REGNUM В ходе встречи межпарламентской группы диалога Россия — Грузия обсуждались детали взаимоотношений между странами. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

«Мы находим какой-то парламентский язык общения между собой… Мы находим и возможности даже после тяжелых кризисов находить общий язык и находить некоторую развязку. Не всегда быстро восстанавливается потерянное», — сказал Калашников.

В ходе встречи обсуждались детали взаимоотношения двух стран.

«Обсудили детали взаимоотношения, опыт проведения народного референдума, где большинство высказались за восстановление отношений с Россией», — перечислил парламентарий.

Со своей стороны грузинский парламентарий Гиоргий Ломиа особо отметил проблему возобновления авиасообщения.

Встреча проходила в закрытом для СМИ режиме.

Читайте ранее в этом сюжете: Калашников: авиасообщение с Грузией может быть скоро восстановлено