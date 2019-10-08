Мадрид, , 10:55 — REGNUM Приоритетной целью для слежки со стороны одного из частных охранных предприятий Испании являлись граждане России и США, которые могли посещать основателя WikiLeaks Джулиана Ассанжа в посольстве Эквадора в Лондоне, сообщает El Pais.

Ранее владелец охраняющей посольство Эквадора компании Undercover Global S. L. Давид Моралес, предположительно, передал ЦРУ видео‑ и аудиоматериалы, на которых были записаны встречи Ассанжа со своими помощниками и адвокатами. Из-за передачи данных сведений в отношении Моралеса в Испании ведётся уголовное расследование.

По данным издания, Моралес якобы дал инструкции своим сотрудникам, чтобы они уведомляли о визитах «приоритетных целей» — граждан РФ и США — в посольство, а вся информация направлялась на сервер, к которому был доступ у ЦРУ.

Как сообщало ИА REGNUM, Джулиан Ассанж скрывался в посольстве Эквадора в Лондоне с 2012 года, однако в апреле 2019 года был выдан британской полиции и в настоящее время находится в тюрьме строгого режима в Лондоне.

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