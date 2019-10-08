Ставрополь, , 10:58 — REGNUM Министр строительства и архитектуры Ставрополья Алексей Когарлыцкий и министр физической культуры и спорта региона Роман Марков не войдут в новый состав правительства, если претензии силовых структур к ним окажутся обоснованными. Об этом сегодня, 8 октября, заявил глава региона Владимир Владимиров на заседании комиссии по координации работы по противодействию коррупции, сообщили ИА REGNUM в пресс-службе губернатора.

Напомним, накануне в двух министерствах Ставропольского края прошли обыски в рамках расследования уголовных дел о хищении бюджетных денег. Речь идет о средствах, выделенных на строительство трех физкультурно-оздоровительных комплексов и поставку оборудования для училища олимпийского резерва.

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Владимир Владимиров также сообщил, что уже принято решение об увольнении двух заместителей руководителей указанных министерств. Основанием стали результаты проведенных проверок со стороны правоохранительных и надзорных органов.

Глава Ставрополья заверил, что кадровая политика при создании новой управленческой команды будет ужесточена. Он также подчеркнул, что в дальнейшем при наличии у правоохранителей обоснованных претензий к чиновнику, он немедленно будет отправлен в отставку.

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Как сообщало ИА REGNUM, 27 сентября Владимир Владимиров вступил в должность губернатора Ставрополья после переизбрания, после чего правительство края сложило свои полномочия. Новый состав управленческой команды по законодательству региона должен быть утвержден в течение трех месяцев.