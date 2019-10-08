Пномпень, , 10:49 — REGNUM Премьер-министр Камбоджи Хун Сен пригрозил применить военную силу, если лидеры и сторонники основной оппозиционной партии вернутся к власти, сообщает Sindonews.

Издание отмечает, что Хун Сен считал возвращение лидеров оппозиции попыткой переворота.

На церемонии в Пномпене Хун Сен заявил, что, если лидеры и сторонники оппозиции вернутся, это будет означать, что «армия должна начать развертывание и использование оружия всех видов».

Известно, что, по крайней мере, 30 активистов оппозиции были арестованы в этом году. Их обвиняют в том, что они планировали свергнуть правительство.

Ожидается, что Сэм Рейнси, основатель Камбоджийской национальной партии спасения, который в настоящее время находится в изгнании, вернется 9 ноября.

«Народные восстания — единственный оставленный камбоджийским демократам вариант добиться демократических перемен», — отметил Сэм Рейнси.

Как сообщало ИА REGNUM, в июне 2019 года премьер-министр Камбоджи Хун Сен посетил место обрушения еще недостроенного здания.

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