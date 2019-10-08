Москва, , 10:49 — REGNUM В самое ближайшее время может возобновиться авиасообщение между Россией и Грузией. Как передает корреспондент ИА REGNUM 8 октября, об этом сообщил глава комитета Госдумы по делам СНГ Леонид Калашников (КПРФ).

«В самое ближайшее время. Надо обеспечить безопасность людей, мы видим в последнее время эксцессов нет, и политики должны проявить свою волю и сделать свои заявления, просто так ничего не происходит», — заявил Калашников.

В Госдуме состоялась встреча межпарламентской группы диалога Россия — Грузия. В ходе встречи обсуждались детали восстановления отношений между странами.