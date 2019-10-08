8 октября 2019 | Время чтения 4 мин

Кто контролирует «греческое православие»? На него могут претендовать Константинопольский патриархат, Элладская православная церковь и Кипрская православная церковь. А вместе с ними – и политики. Сегодня на фоне «проснувшегося» интереса США к православию в бой за него вступили премьер Греции и президент Турции.

Станислав Стремидловский, , 10:45 — REGNUM



Лик Иисуса Христа в соборе Святой Софии (сс) Schezar

Состоявшийся в начале октября визит государственного секретаря США Майка Помпео по Южной Европе оказался богатым на религиозную тематику. Помпео посетил Ватикан, где принял участие в конференции по защите религиозной свободе, его принял в Ватикане папа Римский Франциск. В Северной Македонии госсекретарь решил не останавливаться в столице, Скопье, а выбрал своей резиденцией город Охрид, древний центр македонского христианства. Здесь он посетил церковь Пресвятой Богородицы Перивлептос, которую построили в 1295 году. А в Афинах после завтрака с семьей премьер-министра Греции Кириакоса Мицотакиса отправился в кафедральный собор Благовещения Пресвятой Богородицы Элладской православной церкви, где вместе с супругой Сьюзен Помпео (по одним данным, православная, по другим — евангелистка) отстоял литургию.

«Афинский жест» госсекретаря выглядит знаковым на фоне того, что, как писало ИА REGNUM, православная Греция для США становится важным инструментом решения проблем Восточного Средиземноморья. Однако Афины не имеют монополию на «греческое православие». Свои претензии на него могут предъявлять также и Кипр, и Фанар. В этом «треугольнике» иногда бывает беспокойно. Например, как сообщали некоторые эксперты, активность предстоятеля Кипрской православной церкви архиепископа Хризостома II, который посредством челночной дипломатии среди глав православной Церквей надеялся решить кризис на Украине, не понравилась ни константинопольскому патриарху Варфоломею, ни Элладской православной церкви. «Искрит» и по другим поводам. Так, в мае прошлого года американский бизнесмен греческого происхождения Эфстатиос Валиотис, выступая 18 мая на церемонии присуждения ему звания почетного доктора богословия, сделал знаковое заявление.

Валиотис является прихожанином и донором Греческой православной архиепископии Америки (GOAA) в юрисдикции Константинопольского патриархата (объединяет греческие приходы в США, учреждена указом константинопольского патриарха Мелетия IV в 1922 году). Бизнесмен предложил GOAA рассмотреть вопрос о выходе из подчинения Фанара с получением автокефалии или даже переводе Константинопольского патриархата в США. Как подчеркнул Валиотис, американские православные греки не могут «управляться небольшой группой людей, которые находятся в Турции, не имеют паствы и цели, без работы и с другой повесткой — что будет в случае греко-турецкого конфликта, кто поможет нашей церкви?» Помимо того, по его словам, в Соединенных Штатах патриархат сможет «беспрепятственно выполнять свою работу и свою экуменическую миссию». Но в итоге Фанар восстановил свой контроль над архиепископией. В мае этого года решением Синода Константинопольского патриархата ее главой был назначен митрополит Прусский Элпидофор (Ламбриниадис), турецкий гражданин.

И новый архиепископ Америки, оказавшись за океаном, не стал «рвать» корни с Турцией. В сентябре, когда в Нью-Йорк на 74-ю Генеральную Ассамблею ООН прибыла делегация из Анкары во главе с турецким президентом Реджепом Тайипом Эрдоганом, архиепископ Элпидофор сделал свой ход. Он встретился с Эрдоганом. В блоге главы GOAA в соцсетях говорилось: «Я имел удовольствие встретиться с президентом Турецкой Республики Реджепом Тайипом Эрдоганом. Мы обсудили вопросы, касающиеся меньшинств в Греции и Турции, я подчеркнул важность полной защиты религиозной свободы и прав человека. Мы обсудили вопрос восстановления детского дома на острове Принкипос (Буюкада) и перспективы возобновления работы богословской школы Халки. Я проинформировал президента Эрдогана о деятельности и достижениях архиепископии Америки, он любезно пригласил меня навестить его в Турции».

Помимо того, Элпидофор провел встречи с премьер-министром Греции и президентом Кипра Никосом Анастасиадисом. Однако такая «равноудаленная политика» архиепископа вызывает раздражение американских греков. Они задаются вопросом, остались ли вообще греки в числе прихожан Константинопольского патриархата, расположенного в «султанской исламской Турции». Элпидофору ставят в вину недостаточную решительность в деле освобождения Северного Кипра от турецкой оккупации. Особенно сейчас, когда Анкара «нарушает суверенные права Республики Кипр в ее международно признанной исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе». Некоторые высказываются совсем уж радикально, предлагая перестать подчиняться «турецкому патриархату», у которого «нет монополии на Христа или эллинскую культуру». Между тем, Фанару и его представителям нет смысла отказываться от Турции именно потому, что в этом случае выразителем «эллинской культуры» и «греческого православия» может с полным основанием назвать себя Элладская православная церковь.

Ведь Константинопольский патриархат свою «греческую православную» идентичность может эксплуатировать, лишь оставаясь физически в Стамбуле, историческом наследнике Византийской империи. Афинам было бы выгодно удаление Фанара из Турции и перемещение его в любое другое место. Но, судя по всему, Анкара вряд ли пойдет на это. После назначения митрополита Прусского на американскую кафедру, турецкие издания отмечали, что «впервые в истории гражданин Турции выбран архиепископом Соединенных Штатов», что «имеет большое значение для Турции, потому что архиепископ США… также оказывает политическое влияние. Это отличная возможность для Турции, потому что тот, кто знает Турцию, кто понимает Турцию и говорит по-турецки, собирается возглавить греческую общину в США, важность чего так очевидна». Так что Эрдоган еще поборется с помощью Фанара за «греческое православие», чтобы не дать Афинам в своих интересах разыграть в отношениях с Вашингтоном столь мощный козырь.