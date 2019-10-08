Грузия, 8 октября 2019, 10:43 — REGNUM Официальный ужин в честь президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера от имени президента Грузии был дан в поселке Цинандали региона Кахети, считающегося центром грузинского виноделия.
По информации пресс-службы президента Грузии, на ужине впервые присутствовали грузинские артисты, ученые, общественные деятели и представители интеллигенции.
Президент Саломе Зурабишвили рассказала гостям о древнейшей грузинской культуре, грузино-немецких отношениях, немецких поселениях в Грузии, которые появились здесь около двухсот лет назад, и подчеркнула взаимное влияние, которое оказали друг на друга культура и традиции двух народов.
По ее словам, поддержку Германии, особенно в сфере образования, Грузия получала с начала 19-го века, а сегодня Германия открывает для Грузии еще большие возможности в этой сфере.
В заключение своей речи на торжественном ужине президент Грузии произнесла тост за дружбу народов Грузии и Германии.
Напомним, что Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Тбилиси с первым в ранге президента Германии официальным визитом 6 октября вечером, а официальные встречи проводил 7 октября. Визит президента Германии закончится 8 октября.