Грузия, , 10:43 — REGNUM Официальный ужин в честь президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера от имени президента Грузии был дан в поселке Цинандали региона Кахети, считающегося центром грузинского виноделия.

По информации пресс-службы президента Грузии, на ужине впервые присутствовали грузинские артисты, ученые, общественные деятели и представители интеллигенции.

Президент Саломе Зурабишвили рассказала гостям о древнейшей грузинской культуре, грузино-немецких отношениях, немецких поселениях в Грузии, которые появились здесь около двухсот лет назад, и подчеркнула взаимное влияние, которое оказали друг на друга культура и традиции двух народов.

«В грузино-немецких литературных отношениях примечателен один эпизод: обученный в Германии великий грузинский писатель Константин Гамсахурдия своим шедевром — романом «Улыбка Диониса» ответил на произведение Томаса Манна «Смерть в Венеции». Мы гордимся творчеством Григола Робакидзе (эмигрировавший в Германию в годы советской власти грузинский писатель), Гиви Маргвелашвили, Нино Харатишвили (немецкие писатели грузинского происхождения). Гордимся Артуром Лайстом (немецкий писатель, который жил и работал в Грузии), который стал неотъемлемой частью грузинской культуры. В советские годы мы не представляли себе грузинскую сцену без «Кавказского мелового круга» Брехта, который тогда был манифестом свободы грузинского народа», — напомнила Саломе Зурабишвили о тех культурных связях, которые существовали между грузинским и немецким народами.

По ее словам, поддержку Германии, особенно в сфере образования, Грузия получала с начала 19-го века, а сегодня Германия открывает для Грузии еще большие возможности в этой сфере.

В заключение своей речи на торжественном ужине президент Грузии произнесла тост за дружбу народов Грузии и Германии.

Напомним, что Франк-Вальтер Штайнмайер прибыл в Тбилиси с первым в ранге президента Германии официальным визитом 6 октября вечером, а официальные встречи проводил 7 октября. Визит президента Германии закончится 8 октября.