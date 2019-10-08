Москва, , 10:36 — REGNUM Заседание дискуссионного клуба «Валдай» и выступление на нём президента России Владимира Путина продемонстрировали, что Россия активно участвует в образовании нового международного баланса интересов. Об этом заявил директор Центра госуправления и публичной политики Картонского университета (Канада) Пётр Дуткевич в эфире передачи «Своя правда» на НТВ.

«Если России удастся, а есть огромный шанс, что ей удастся работать с большим Востоком, это означает, что Россия будет внутри новых региональных институтов и новых региональных процессов», — заявил Дуткевич.

«Я думаю то, что Владимир Путин пригласил четырёх глав государств Востока… это тоже очень показательный момент. Это показывает, что Россия уже на Востоке», — указал он.

Отметим, что на заседании клуба «Валдай» присутствовали лидеры Казахстана, Филиппин, Иордании, Азербайджана.