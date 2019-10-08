В екатеринбургской гордуме возобновляет свою работу комиссия по безопасности жизнедеятельности горожан. Об этом сообщает ЕАН.

Екатеринбург, , 10:32 — REGNUM После ухода депутата гордумы Владимира Смирнова в свердловское заксобрание в составе комиссии осталось лишь три парламентария, и из-за этого деятельность объединения была заблокирована — по регламенту, в комиссии должно быть не менее четырёх избранников.

Сейчас в состав комиссии вошёл новый депутат Владимир Стругов, поэтому работа комиссии возобновится.

Напомним, ранее в гордуме приняли парламентария Владимира Стругова в состав комиссий по безопасности жизнедеятельности и по местному самоуправлению. Стругов сменил ушедшего в заксобрание Владимира Смирнова.

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